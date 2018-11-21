Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sütlü lale soğanı şerbetine yoğun ilgi

Sütlü lale soğanı şerbetine yoğun ilgi

sütlü lale soğanı şerbetinden görüntü

Tron Dera Astronomi Lale Soğanı Yabancı Turist 

-sütlü lale soğanı şerbetinin dağıtımından görüntü
-tadına bakan vatandaşlardan görüntü
-Melik Altundağ röportaj
-Aşçı Wilco Van Herpen röportaj
-Vatandaşlar ile röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hollanda Başkonsolosluğu önünde Sütlü Lale Soğanı şerbeti dağıtıldı İSTANBUL

- 4. İstanbul Bienali kapanış programı kapsamında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu önünde süt ve lale soğanıyla yapılan özel şerbet vatandaşlara ikram edildi.Yerli ve yabancı turistler ilk kez tattıkları şerbeti alabilmek için kuyruklar oluşturdu. 4. İstanbul Bienali'nin kapanış programı kapsamında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu önünde süt ve lale soğanıyla yapılan özel şerbet vatandaşlara ikram edildi. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği İstiklal Caddesinde Türk ve Hollanda mutfak kültürünün gastronomide birleşimini anlatmak amacıyla yapılan sütlü lale soğanı şerbetine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sütlü lale soğanı şerbeti İsmini ilk defa duyarak merakla tadına bakan vatandaşlardan tam not aldı. “Türk ve Hollanda mutfak kültürünün birleşiminden yaptık” İstiklal caddesinde şerbeti dağıtan Ulusal Aşçılar Federasyonu Başkanı A. Melik Altundağ, “Bütün misafirlerimize Hollanda Lalesinin tohumundan salep tarzı özel bir çorba ikram edeceğiz. Buda 4. İstanbul Bienali'nin kapanışı olarak Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Mutfak Kültürü ve Türk mutfak kültürünün gastronomide birleşim yapacağız. Tarihçesine bakıldığı zaman Osmanlı zamanında dünyaya yayılmış, açılmış bir laledir. Aslında bizim kültürümüzde vardır. Türkiye’de ilk defa yapılıyor, ilk defa deneniyor. Gerçekten özel bir mutfak gastronomisinin olduğunu anlatabilirim. Çok güzel bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Biz bunu kendimiz yaptık, birleşimi Türk ve Hollanda kültürüne uyarlayarak yaptık. Damak tatları Hollanda ve Türk mutfağı kültürünün birleşimi neticesinde gastronomi severlere ikram edeceğiz. “Şerbet çok güzel oldu ve vatandaşlar tadını çok beğendi” Lale soğanından yapılan şerbetin dağıtımına katılan Aşçı Wilco Van Herpen de, “Biz burada lale soğanından sütlü şerbet yaptık. Laleler biliyorsunuz hem Türkiye’de hem de Hollanda da çok meşhur oldu. Biz de dedik ki laleden ne yapabiliriz; salep mesela. Salep gibi bir şey yaptık. Buradaki tepki o kadar güzel oldu ki. Bazen bilmediğin bir yemek çeşidi ya da içecek çeşidi geliyor. Ama burada kimse korkmuyor. Hemen lale sütünü alıp içtiler. Çok güzel oldu ve tadını çok beğendiler” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı