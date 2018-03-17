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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Süt tankeri kafenin duvarına çarptı: 8 yaralı - ÇANAKKALE

Süt tankeri kafenin duvarına çarptı: 8 yaralı - ÇANAKKALE

- Süt tankeri kafenin duvarına çarptı - 8 yaralı - Kaza yerinden görüntülerSüt tankeri kafenin duvarına çarptı: 8 yaralı - Çanakkale 'de kırmızı ışık ihlali yapan süt tankeri, önce park halindeki 3 araca, daha sonra yolun karşısındaki kafenin duvarına çarptı - Kazada, kafenin verandasında bulunan 7 kişi ile tanker sürücüsü yaralandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Çan ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan süt tankerinin, bir kafenin duvarına çarpması sonucu, biri ağır 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ertan A. idaresindeki 33 AVB 21 plakalı süt tankeri, Çanakkale - Çan karayolundaki Tepeköy kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı.Kontrolden çıkan tanker, park halinde bulunan 3 araca çarpıp yolun karşısındaki kafenin duvarına çarparak durabildi.Bu esnada kafenin verandasında bulunan Semiha ve Kaan Karadeniz, Murat Demirci, Ogün Toy, Nusret Açıkgöz, Adem Orta ve Gülşah Yıldız ile kamyon sürücüsü Ertan A. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kafede garson olarak çalışan ve kazada ağır yaralan Kaan Karadeniz, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Kırmızı Işık Işık İhlali Akkale Trol 

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