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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Aracın kesilmesi

Jandarma Cenaze Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Gencin cesedinden görüntü
-Hurdaya dönen araçtan görüntü
-Tankerden görüntü

( DENİZLİ -EK) - 26 yaşındaki gencin cesedi otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı DENİZLİ

- Denizli’nin Çameli ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kazada ölen şahsın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen aracın tavanı kesilerek çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Aziz Kapan (26) idaresindeki 07 VFH 95 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail A. yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kapan araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kapan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası çağrılan itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Kapan’ın cansız bedenini otomobilin tavanını keserek çıkardı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü İsmail A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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