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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı Haberi

Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı Haberi

kaza yeri

Hafriyat Kamyonu 

-araçlardan detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde süt tankeri, arkadan çarptığı hafriyat kamyonunu devirdi. Kazada şoförler yaralandı. Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Serhat K. (29) yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt tankeri, aynı yönde seyreden Bülent M. (30) yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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