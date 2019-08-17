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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Susurluk’ta yağış sonra iş yerlerini su bastı

Susurluk’ta yağış sonra iş yerlerini su bastı

YAĞMUR SUYU BASAN İŞ YERİ

Sağanak Yağmur Su Baskını Yağan 

-YAĞMUR DETAYLARI
-DETAYLAR

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bir çok iş yerini su bastı. Susurluk’ta yağan sağanak yağmur ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde etkili olurken hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji tarafından sağmak yağış, sel ve su baskını uyarısı yapılmasına rağmen, bir anda başlayan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki araçlar yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.
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