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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Susurluk’ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

Susurluk’ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

sağanak yağıştan görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-yollardan görüntü
-sel sularının biriktiği yollar
-mahsur kalan araçlar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bakım ve onarımı yapılan yollarda göçüklere sebep oldu. İlçe merkezinde araçlar yolda kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı. Akşam saatlerinde Susurluk’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde yapımı devam eden yollarda çukur meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukurlarda kaldı. Belediyeye ait iş makinaları ve vatandaşların gayretleriyle araçlar çıkarıldı. İş makinaları yağış sonrasında oluşan göçükleri toprak malzeme ile kapattı. Araçlar yollarda mahsur kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Susurluk Belediyesi’nin müdahale ettiği su baskınlarında sular motopomplarla tahliye ediliyor. (ÖK-MŞ)
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