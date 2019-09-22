Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Süslü kadınlar çevre için pedal çevirdi

Süslü kadınlar çevre için pedal çevirdi

etkinliğe katılan kadınlardan görüntü

Er Kadın Yan Etki Bisiklet Meyra Motorlu Taşıt 

-etkinlik açılış konuşması
-etkinliğe katılan kadınlardan görüntü
-bisiklet sürülmesi
-kadınların trafiğe çıkması
-genel ve detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Dünya’da 120 kentte daha temiz bir çevre için pedal çeviren kadınlara Bursa’dan da destek geldi. Bursalı Süslü Kadınlar hem kadınların bisiklet sürebileceğine hem de daha temiz bir çevre için pedal çevirdi. Dünya’nın dört bir yanında yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonuna Bursalı kadınlar da destek verdi. Bisikletlerini süsleyen ve çeşitli yazılar asan yaklaşık 250 kadın, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Müzik Parkı'nda bir araya geldi. Renkli kıyafetleriyle, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu atan kadınlar, caddelerde egzos kokusuna karşı çiçek kokularının yer almasını arzuladıklarını söyledi.

Kadınlar adına konuşma yapan Sümeyra Altan, Bursa'da bu yıl dördüncüsünü yaptıkları etkinliğe kadınların gösterdiği yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istediklerini belirten Altan, “Bu yüzden de süslü, renkli ve eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeyi ve kadın bisikletlilere de dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonra da kadınların görünür olduğu etkinliklere devam edeceğiz” diye konuştu.
Etkinliğe katılan diğer kadınlar da hem daha bir temiz çevre hem de kadınların da bisiklet sürebileceğine dikkat çekmek için pedal çevireceklerini kaydetti.
Müzik Parkı’nda başlayan etkinlik yine Müzik Parkı’nda son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı