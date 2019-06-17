Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Süslenen su kabakları alıcı bekliyor

Süslenen su kabakları alıcı bekliyor

Sergide yer alan kabaklar

-Sergiyi gezenler
-Detay görüntüler
-Hasan Abdullah Çakır ile röp.
-Mükerrem Aygül ile röp.
-Eda Şahin ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar çok sayıdaki insanı beceri sahibi yaparken, 2 yıldır devam eden su kabağı işleme kursunda da göz kamaştırıcı ürünler ortaya çıktı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki sergide görücüye çıkan su kabakları alıcı bekliyor. Burhaniye’de Eda Şahin’in eğitmenliğini yaptığı kurslarda su kabakları birbirinden güzel aksesuarlara dönüştü. Hat sanatından leylek ve ingunaya kadar değişik şekillerde işlenen su kabakları ilgi gördü. Halk Eğitimi Merkezi’n de sergilenen bir birinden güzel kabak işlemeleri satmak istediklerini anlatan Kurs Öğretmeni Eda Şahin, kurslardaki su kabağı sıkıntısını da giderdiklerini söyledi.

Ürünleri çok beğendiğini anlatan Hasan Abdullah Çakır, “Su kabakları çok güzel işlenmiş. Hepsinin ellerine sağlık. Ben de bu kursa gelmek istiyorum” dedi.
Uzun zamandır kurslara geldiğini anlatan Mükerrem Aygül de, ”Ben bu güne kadar değişik kurslara katıldım. Şimdi ise kabakları işliyoruz. Çok güzel işler ortaya çıktı. Ancak, bunları satmak istiyoruz. Bu konuda da destek bekliyoruz” dedi.
İki yıldan bu yana kabak kursu verdiğini anlatan Eda Şahin ise, ”Halk Eğitimi Merkezi’nde su kabağı kursu veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kabak bulmakta zorlanıyorduk. Bu yıl bir arkadaşımız üretti. Onun için şuanda bu sıkıntı bitki Hat sanatından leylek ve inguanaya kadar değişik şekiller yaptık. Ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Ancak, bunları satıp gelir elde etmek istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı