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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu - SİVAS

Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu - SİVAS

- Sivas 'ta uyuşturucu operasyonu - Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden genel görüntü - Ele geçirilen uyuşuturudan genel görüntü Sivas 'ta uyuşturucu operasyonuSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ileri sürülen şüpheli 3 kadına yönelik çalışma başlattı.Yapılan takip sonucunda İstanbul'dan ilçe otogarına otobüsle gelen şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç. gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 119 uyuşturucu hap ve 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., N.H. ve D.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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