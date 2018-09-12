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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suşehri'nde ev ve samanlık yangını - SİVAS Haberi

Suşehri'nde ev ve samanlık yangını - SİVAS Haberi

- Yangın yerinden genel detay - - Yanan eşyalar arasında para aranması - - Evi yanan kişiyle röportajSuşehri'nde ev ve samanlık yangınıSİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen yangın hasara neden oldu.Taşköprü Mahallesi'nde Kemal Töre'ye ait ev ve yanında bulunan samanlıkta yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangına, Suşehri Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahalede etti.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında, Töre ailesinin evde olmadığı, yaylada olduğu öğrenildi.Evinin yandığını komşularının haber verdiğini belirten Kemal Töre, "Evde kiracı olarak yaşıyorum. Ben ve ailem yaylada hayvanların yanında idik. Haber verdiler geldim." dedi.

Samanlık Hayvan 

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