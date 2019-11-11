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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

Hayvanların tahliye edilmesi

Yarış Çatı Katı Yangın Paniği Tahkikat Yangına Müdahale 

-Yangından detay

( BURSA )- Herkes onları kurtarmak için zamanla yarıştı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı katında bulunan tavuk ve güvercinler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmalarının ardından bazı tavuk ve güvercinlerin telef olduğu görüldü.
Mahmudiye Mahallesi 1. İşletme Sokakta yangın çıktı. Ömek Akta'ya ait iş yerinin çatı katında süs tavuklarında olduğu ve güvercinlerin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden firma çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar çatı katında bulunan hayvanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kafesler içeresinde olan hayvanlar tek tek kurtarılarak aşağı indirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Bazı kuş ve tavuklar telef oldu. İçeride bulunan hayvanların değerlerinin 50 TL olduğu öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
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