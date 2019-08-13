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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Süs havuzunda erkek cesedi bulundu Haberi

Süs havuzunda erkek cesedi bulundu Haberi

EKİP ARAÇLARI DETAY

Polis Adli Tıp Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-CESET DETAY
-CESET TAŞINMASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde süs havuzunda erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan Donatım Park içinde yer alan süs havuzunun yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri su üstünde hareketsiz duran kişiyi çıkardı. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında orta yaşlı ve erkek olduğu tespit edilen ceset, otopsi yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekiplerinin kimlik belirleme çalışması sürüyor.
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