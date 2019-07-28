Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Süs havuzlarında ölümüne serinlik

Süs havuzlarında ölümüne serinlik

-Süs havuzunda yüzen çocuklardan detaylar

Yüzme Elektrik Çarpması Yüzme Havuzu Hava Sıcaklıkları Kışla 

--röportaj

( BURSA - ÖZEL)- Parklardaki süs havuzlarında tehlikeye aldırış etmeden yüzüyorlar BURSA

- Bursa’da havanın ısınmasıyla birlikte tehlikeyi fark edemeyen çocuklar süs havuzlarına akın etti. Çöl sıcaklarıyla birlikte süs havuzlarına atlayan çocuklar, elektrik çarpması, sağlıksız su gibi tehlikelere aldırış etmeden havuzlarda yüzüyor. Artan hava sıcaklıkları, bazı çocukları kendilerince belirledikleri "alternatif eğlence" seçeneklerine zorlarken, yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocuklar serinlemek için Ata Park’ta bulunan süs havuzuna girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında süs havuzunda yüzen çocuklar, kimseye aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı. Çocuklar havuza girmenin tehlikeli olduğunu söyleyen vatandaşlara da kulak asmadı. Süs parklarında yüzmenin sağlıklı olup olmadığını soranlara ise, "Bizim için bir yüzme havuzu yapın, burada yüzmeyelim" şeklinde cevap verdiler. Belediyenin "Havuza girmek, tehlikeli ve yasaktır" levhası olmasına rağmen suda yüzmeye devam eden çocuklar, havuzdan çıktıktan sonra bir müddet güneşlenirken, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
İlgili Foto Galeriler
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı