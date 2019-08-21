Süryanilerden, güvenli bölgeye destek



- İstanbul Süryani Kadim Vakfı Türkiye’nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını desteklediklerini açıkladı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Suriye’de PYD/YPG, hakim olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı yapmakta, Süryani Gençlerini zorla kaçırmakta, Süryani okullarını kapatmakta ve Süryanilerin çoğunu Suriye’yi terk etmek zorunda bırakmaktadır" denildi. Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütünün bu durumu protesto eden bildiriler yayınladığı ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan Kadim Cemaatlerin, Terör Örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıkladıkları vurgulanarak, "Bu bağlamda Türkiye’nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

