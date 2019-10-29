Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti Haberi

Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti Haberi

keçilerin telef olması

Keçi 

-keçilerin traktöre koyulması
-keçilerin gömülmesi
-Eşfer Yalçın röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, aç kalan kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu 10 keçi telef oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçe ye bağlı Bağlıağaç Mahallesinde çobanlık yapan Eşfer Yalçın'a ait keçi sürüsünü otladığı Karacabağ mevkisinde, kurtlar saldırdı. Yalçın, keçilerinin sayısında azalma olduğunu fark edince Karacabağ mevkisinde keçileri aramaya çıktı. Yalçın 10 keçisinin ölüsünü bulurken, 3 keçiyi de yaralı halde buldu. Telef olan keçiler daha sonra bir kepçe yardımı ile gömüldü. Yalçın, yaptığı açıklamada gece dağda aç kalan kurtların keçilere saldırdığını dile getirdi. Daha önceleri de kurtların saldırdığını söyleyen Yalçın, "10 keçi öldü, 3 keçi yaralandı. Bizlerin canına gelmesin, yetkililer bu kurtlara bir an önce bir önlem alsınlar, hiç bir yerde keçi, koyun kalmayacak zararım yaklaşık 13 bin TL" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı