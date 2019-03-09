Sürüklenen teknedeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - AYDIN

- Didim'de göçmen operasyonu - Tekneden detaySürüklenen teknedeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken tekneleri sürüklenen 11 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında sürüklenen bir tekne tespit etti.Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu teknedeki 11 Filistin uyrukluyu kurtardı.Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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