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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı İzle

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı İzle

-Servisten görüntüler

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Kalp Krizi Polis Ekipleri İşçi Servisi 

--Ekiplerin çalışması
--Servisin kaldırılması için yapılan çalışmalar
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, Mimarsinan OSB 23. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, servisin içerisinde bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri de, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yan yatan işçi servisi çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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