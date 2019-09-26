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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sürücüsünün dur ihtarına uymadığı araç trafikten çekme belgeli çıktı İzle

Sürücüsünün dur ihtarına uymadığı araç trafikten çekme belgeli çıktı İzle

Olay yerinden görüntü

Güzergah Para Cezası Araç Kullanmak Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Yakalanan aracın görüntüsü
-Polis ekipleri aracı 0arama inceleme
-Sürücünün üstünün aranması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin trafikten çekme belgeli olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında görevli trafik ekibi, şüphe üzerine 34 CFB 185 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü E-90 Karayolu üzerinden kaçarken, anons üzerine ekipler aracın kaçış güzergahına yönlendirildi. Kaçan otomobil kısa bir süre sonra jandarma kavşağında durduruldu. İlk olarak sürücü Aziz S. (48)’in üzerini arayan polis ekipleri, daha sonra araçta geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde trafikten çekme belgeli olduğu tespit edilen araç çekici ile otoparka çektirildi. Otomobil sürücüsüne ise çekme belgeli araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan bin 237 TL para cezası kesildi. (YC-AH-
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