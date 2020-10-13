Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 3 yaralı

-Aracın yıktığı ağaçlardan görüntü

-Kaza yapan aracın sürücüsünün arkadaşları araçtan dökülen eşyaları toplamaları

-Kaza yapan aracın çevrilerek çekiciye taşınması

-Polisin modifiye aracı durdurması



( DÜZCE )-Polis, modifiye aracı trafikten men etti DÜZCE



- Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Refüjde bulunan ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Kaza, 22.15 sıralarında D-655 Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan Berkay Ü.’nün kullandığı otomobil Beyciler Sapağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi takla atarak refüje devrildi. Ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Berkay Ü., yolcular Serkan Ü. ve Yasin Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün kaza yerine gelen arkadaşları takla atan otomobilden dökülen eşyaları ise toplayarak hasarlı aracın içine attı. Modifiye araç trafikten men edildi Diğer taraftan kazaya bakan trafik ekibi kaza yapan otomobilin yanından geçen farları yanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobili inceleyen trafik ekipleri, otomobilin modifiye olduğunu tespit etti. Araç trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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