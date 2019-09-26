Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü Haberi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü Haberi

-Şuhut'ta takla atan araçtan dışarıya savrulan şahıs kurtalarılamadı: 1 ölü

Trafik Kazası Karahisar Ticari Araç Ağır Yaralı Direksiyon 

--Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 1 ölü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza, Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan 32 PF 511 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Süleyman Alkan (76), virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtaki Alkan, sürücü koltuğundan dışarı savrulup yol üstüne düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Alkan'a müdahale etti. Süleyman Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Alkan'ın naaşı Şuhut Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. (RD-KA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı