Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 8 yaralı Haberi

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( GİRESUN ) - Kazayı duyan köylüler kaza yerine akın etti GİRESUN



- Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, köylüler de kaza yerine akın etti.

