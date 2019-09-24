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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak durabildi

Sıkışan sürücünün kurtarma çalışmaları

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-olay yeri detay
-kaza yapan araç detay
-polis,sağlık ve itfaiye ekipleri detay
-genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca vurarak durabildi. Kaza nedeniyle aracın içinde sıkışan sürücüyü sağlık ve itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 20:00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle sürücü, aracın içerisine sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Atilla Münir Turanlı’yı çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Uzun uğraşlar sonucunda Turanlı sıkıştığı araç içerisinden çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada yaralanan Turanlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. (ÖY- ÖFA
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