Sürücüsü uyuşturucu ve çakmak gazı etkisindeki araçtan pompalı tüfek, tabanca ve uyuşturucu çıktı Haberi

--genel detay

--sürücünün polis aracına götürülmesi

--araçtaki silah ve uyuşturucular



( ANTALYA )- Manavgat’ta park halindeki araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi- Araç sürücüsünün çakmak gazı ve uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş halde bulunduğu bildirildi.

ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi Kullandığı uyuşturucu ve çakmak gazı etkisiyle kendinden geçmiş halde bulunan sürücü gözaltına alındı. Arinilen bilgiye göre Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şelale Mahallesinde park halindeki bir aracın kapıları açık ve çalışır vaziyette uzun süre beklediği ihbarı üzerine olay yerine geldi. Trafik ekipleri, araç sürücüsünün sızmış halde olduğunu, araç içerisinde ise silah ve uyuşturucu olduğunu belirledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 06 DP 3630 plakalı araç içerisinde yapılan incelemelerde 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak, kristal tabir edilen uyuşturucu, esrar maddesi ile tamamen boşalmış 2 adet çakmak gaz tüpü bulundu. Adının C.P. olduğu ve kuaförlük yaptığı belirtilen araç içerisinde sızmış vaziyetteki şahıs, asayiş ekiplerince gözlem altına alınırken, araç gerekli arama ve incelemelerin yapılması için çekici ile emniyet müdürlüğü bahçesine kaldırıldı. Mahalle sakinleri, aracın daha önce bir çok kez aynı yere gelip uzun süre beklediğini, mahalle sakinlerinden birisine ait olduğunu düşünerek kimsenin umursamadığını belirttiler. (ak)

