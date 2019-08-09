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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıktı, bariyerlere çarparak durdu

Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıktı, bariyerlere çarparak durdu

Beton bariyerlere çarpan tır

Polis Kalp Krizi Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

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( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıktı, bariyerlere çarparak durdu. Kaza, bugün saat 08.30’da Erzincan-Gümüşhane karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur D. idaresindeki 34 FC 2090 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıktı. Tır daha sonra yolun kenarındaki park bahçesinin beton bariyerlerine çarparak durabildi. Kaza sonrası tır sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri incelemede bulunarak trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.
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