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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu

Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu

Otomobilin sudan çıkartılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sudan 


- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün içinde olmadığı iddia edilen bir otomobil nehre düşerek sular içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre Osman A. Çaycuma Köprüsünün kenarındaki alana otomobilini park etti. Osman A.'ya ait otomobil bir süre sonra Filyos Irmağına doğru kendiliğinden ilerlemeye başladı.
Irmağa düşen otomobil sular içinde kalırken, sürücü Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi çekici ve vinç yardımı ile ırmağa düşen otomobili 1 saatlik çalışmanın ardından sudan çıkardı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
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