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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sürücünün kontrolden çıkan otomobil metrelerce sürüklendi

Sürücünün kontrolden çıkan otomobil metrelerce sürüklendi

Kaza Mahalli genel görüntü

Trafik Kazası Bild Sparta Şerit İhlali Trol 

-Kaza yapan araçlar detay
-Polisin sürücüye alkol metre üfletmesi
-Kazanın mesafesi ve sürüklenme alanı detay

( ISPARTA )- Isparta’da çarpışan 2 otomobilden biri metrelerce sürüklendi ISPARTA

- Isparta’da aynı istikamette seyreden otomobillerin şerit ihlali nedeniyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri yaklaşık 80 metre boyunca refüjde sürüklendikten sonra bankete çarparak güçlükle durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde ise maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Çünür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Caddesi üzerinde üniversite istikametine doğru aynı yönde seyreden Murat D. yönetimindeki 42 AEK 82 plakalı otomobille, Zeki Furkan L. İdaresindeki 32 AA 789 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil refüj üzerinde metrelerce sürüklendi Çarpışan otomobillerden biri refüjde yaklaşık 80 metre boyunca sürüklendikten sonra sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptıktan sonra durabildi. Sürücülerden biri 0.44 promil alkollü çıktı Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücülerden Murat D.’ye 0.44 promil alkollü olduğu değerlendirmesiyle işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrasında hasar gören otomobiller ise çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
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