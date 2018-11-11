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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs uçuruma düştü - MUĞLA

Sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs uçuruma düştü - MUĞLA

- Minibüsün düştüğü uçurumdan görüntü - Olay yerindeki vatandaşlar - Minibüs ve çarptığı evden görüntülerSürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs uçuruma düştüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs, uçuruma düşüp bir evin duvarına çarptı.Alınan bilgiye göre, İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde yol kenarında durdu.İbrahim E, el frenini çekmeden park ettiği minibüsten indi. İbrahim E. ve araçtakiler yol kenarındaki seyir teraslarındayken hareket eden minibüs uçurumdan düştü.Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durabildi.Kimsenin yaralanmadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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