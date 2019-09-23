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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücünün ayağı gaz pedalına sıkıştı, otomobil karşı şeride geçti

Sürücünün ayağı gaz pedalına sıkıştı, otomobil karşı şeride geçti

-kaza yeri ve kaza yapan araçlardan detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Manavgat-Alanya karayolunda kaza: 3 yaralı ANTALYA

Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düğün salonunda çıkan otomobile, Alanya istikametinden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden birisi sürücünün ayağının gaz pedalına sıkışması nedeniyle refüjde yaklaşık 150 metre gittikten sonra karşı şeride geçip beton direğe çarparak durabildi. Kaza Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Namlı’nın kullandığı 07 AAP 035 plakalı otomobil Aşağı Işıklar kavşağında düğün salonunda D-400 Karayoluna çıkmakta olan Mehmet Ali Tezel’in kullandığı 07 LY 021 plakalı otomobile çarptı. Mehmet Ali Tezel’in kullandığı 07 LY 021 plakalı otomobil çarpışmanın şiddeti ve sürücünün ayağının gaz pedaline sıkışması sonucu refüje çıkıp yaklaşık 150 metre gittikten sonra karşı şeride geçip yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Ahmet Namlı, Mehmet Ali Tezel ve otomobilde yolcu olarak bulunan Zahide Tezel 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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