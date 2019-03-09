Sürücülerin yol tepkisi Haberi

-araçla yolda ilerlemeleri

-şoförün konuşması

-çocukların yürümesi

-karlı yollardan görüntü

-detaylar



( ARDAHAN )- Yolda çalışma yapmayan ekipleri sosyal medya üzerinden eleştirdiler- Erzurum’da yolda kalan öğrenciler evlerine yürüyerek ulaştı ARDAHAN



- Ardahan’da sürücüler Karayolları ekiplerinin gereksiz yere Ardahan-Şavşat karayolunu trafiğe kapatmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan - Şavşat karayolunda seyreden sürücüler yolun gereksiz yere kapatıldığını belirterek cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Yolun bazı noktalarında tipi nedeniyle kar yığınları oluştuğunu ve ekiplerin kısa bir çalışma sonrası yolu ulaşıma açabileceğini dile getiren sürücüler, vatandaşın mağdur edildiğini belirtti.

Yoldaki kar birikintileri temizleyen sürücüler “Vatandaşın mağdur olmaması için ekipler bir iki saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açık tutabilirler. Ancak yolu trafiğe kapatmak en kolay olanı” dedi.

Öte yandan Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Yoncalı Köyü’nde servisleri yolda kalan öğrenciler yürüyerek köylerine ulaşabildi.

