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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücülerin dikkati hayatını kurtardı - ŞANLIURFA

Sürücülerin dikkati hayatını kurtardı - ŞANLIURFA

- Yolda kriz geçiren kişiye müdahale edilmesi - Bir sürücünün su getirmesi - Ambulansın gelmesi - Sağlık ekibinin Mehmet Aymelik'i ambulansa almasıSürücülerin dikkati hayatını kurtardı - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde yol kenarında epilepsi krizi geçiren vatandaşa sürücüler müdahale ettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde yol kenarında epilepsi krizi geçiren vatandaşa, sürücüler müdahale etti.Siverek - Diyarbakır karayolu Zincirliçay Mahallesi yakınlarında yol kenarında rahatsızlanan Mehmet Aymelik'i (50) gören sürücüler yardım için durdu.Aymelik'e ilk müdahaleyi yapan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aymelik, daha sonra yoluna devam etti.Aymelik'in yolda yürürken epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

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