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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sürücülere videolu emniyet kemeri uyarısı

Sürücülere videolu emniyet kemeri uyarısı

Bartın Valisi Sinan Güner'in çocuklara bayram hediyesi

Sosyal Medya Yarış Bayram Tatili Emniyet Kemeri Bayram Hediyesi 

-Araç sürücülerine emniyet kemeri ile videonun yaşam tünelinde izlemesi
-Bartın Valisi Sinan Güner'in araçtakilerden projeye destek istemesi
-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da ‘Kemerin ses getirsin’ projesi kapsamında Bartın Valisi Sinan Güner’in katılımıyla bayram tatiline gelen sürücülere ve ailelerine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bartın’da ‘Kemerin ses getirsin’ projesi kapsamında bayram tatiline gelen araç sürücüleri kemer takmaları konusunda uyarıldı. Bartın-Zonguldak yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamaya Bartın Valisi Sinan Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Emniyet Müdürü Ogün Vural da katıldı.
Araçlarda bulunan çocuklara bayram hediyesi veren Bartın Valisi Sinan Güner, ayrıca kemerini takarken videoya çekip sosyal medyadan destek vermesini istedi. Sürücülere ve araçtaki yolculara emniyet kemerinin faydalarını anlatan videolarında izletildiği etkinlikte ayrıca 100 çocuğumuza scooter ve kask ödüllü yarışmanın broşürleri dağıtıldı.
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