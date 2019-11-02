Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sürücülere kışlık bakım uyarısı

Sürücülere kışlık bakım uyarısı

Sanayiden görüntü

Araç Bakımı Trol 

-Oto tamircisinin konuşması
-Genel detay

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.
Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin antifriz, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini dile getirdi. Tekin, “Kışa girerken araçlarımızın bakımlarını mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Lastiklerimizi kışlık lastiklerle değiştirmemiz, antifrizleri kontrol ettirmemiz, cam sularını da antifriz cam sularıyla değiştirmemiz gerekiyor. Bakımlarımızı yaptırdığımız zaman yolda kalmamamızı, hayat kurtaracağımıza emin olmamız gerekiyor. Güvenliğimiz için en yakın servise mutlaka aracımızın bakımlarını yaptırmamız gerekiyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı