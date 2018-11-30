Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

- Araçta lastiklerin sökülmesi

- Kış lastiklerinin taktırılması

- Lastiklerin uygunluğunun kontrolü

- Van Şoförler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile röportaj

- Oto lastik ustası ile röportaj

- Diğer detaylar



( VAN )- 1 Aralık’ta kış lastiği uygulaması başlıyor VAN



- Van Şoförler Odası Başkanı Emin Tuğrul, "Zorunu Kış Lastiği Uygulaması"nın 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak, sürücülerin bu tarihte araçlarına kış lastiklerini takması gerektiği uyarısında bulundu. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Kentte ticari araçlara takılması zorunlu olan kış lastikleri için tamirciler yoğun bir mesai harcıyor. İHA muhabirine konuşan Van Şoförler Odası Başkanı Emin Tuğrul, yol güvenliği için kış lastiklerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kış lastiği takmayan sürücüye ise 715 lira ceza kesileceğini hatırlattı. Kış lastikleri takmayan sürücülerin trafiği olumsuz etkilediğini ve bu yüzden sadece ticari araçların değil, her sürücünün kış lastiği takması gerektiğini ifade etti.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü de kutlayan Tuğrul, “1 Aralık’tan itibaren kış lastiğinin takılması zorunludur. Kış lastiği takmayanlar için 715 TL ceza var. Bu uygulama güzel bir uygulama ve takdir ediyoruz. Temennimiz bütün özel araçlarda da en azında çekiç akslarındaki iki lastiğin kar lastiği olmasıdır. Bizler bunun da zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Çünkü bu araçlar da trafikte seyir halindedirler ve can güvenliği için en azında 4 lastikten 2’sinin kar lastiği olmasının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Kar lastiği ve araçlarda kışlık bakımın çok önemli olduğunu dile getiren Tuğrul, kar lastiğinin eksi 45 dereye kadar donmadığını ve şoförlerin de bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ekrem Kara isimli oto lastikçisi ise, kış lastiğinden dolayı büyük bir yoğunluk yaşadıkları belirterek, “Kış lastiği taktırırken üzerindeki desenlere dikkat edilmesi lazım. Kış lastiğinin yol tutuşu daha kuvvetlidir. İlla karın yağmasına gerek yok, soğuk havalarda da kış lastiğini kullanmak gerekiyor” diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

