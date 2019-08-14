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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücüden uygulama yapan jandarma ekiplerine jest

Sürücüden uygulama yapan jandarma ekiplerine jest

-Jandarma ekiplerinin uygulama yapması

Jandarma Bayram Şekeri Emniyet Kemeri 

--Jandarma ekiplerinin araçları durdurması
--Drane görüntüsü ile jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama
--Sürücülerle ve vatandaşlarla röp
--Sürücünün jandarma ekiplerine çikolata vererek jest yapması
--Genel ve detay

( DÜZCE ) -Bayram şekeri jandarmadan DÜZCE

- 4 Günlük Kurban bayramının son gününde dönüşe geçen sürücüler için Kaynaşlı otoyol gişelerinde Düzce İL Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama yaptı. Emniyet Kemeri ve yorgunluk uygulaması yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere bayram şekeri vererek uyarılarda bulundu. Bir sürücü ise jandarma ekiplerine jest yaparak, çikolata ikram etti. 4 Günlük kurban Bayramının sona ermesiyle birlikte dönüşe geçen sürücüler için Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaynaşlı Otoyol gişelerinde uygulama yaptı. Sürücülerin güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada drone da kullanıldı. Jandarma gişeleri kullanan sürücüleri durdurarak araç içindeki sürücü ve vatandaşların emniyet kemerlerini takıp takmadıklarına baktılar. Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden jandarma ekipleri, emniyet kemerini takmayan sürücü ve vatandaşlara emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulundular. Jandarmanın uygulamasını yerinde bulan sürücü ve vatandaşlar ise uygulamaların kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı olduğunu söylediler. Jandarma uygulamaları esnasında durdurduğu sürücülere ve araç içlerinde bulunan vatandaşlara kolonya ve şeker ikramı yaptı. Sürücüden uygulama yapan ekiplere jest Kaynaşlı otoyol gişelerinde uygulama yapan jandarma ekiplerine durdurdukları bir sürücü jest yaparak çikolata ikram etti. Çikolata ikramını geri çevirmeyen jandarma ekipleri, sürücünün kurallara uyduğunu da görünce teşekkür ettiler. Uygulamaya Narkotik Köpeği Fırtına ile drone ekipleri de katıldı.

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