Sürücü sel suları arasında kalan ekmek teknesini terketmedi

-Su altındaki ahır ve sera detay

-Traktörle bir kişinin otobüsün yanına gitmesi

-Şoförün traktörle otobüsün yanına gitmesi

-Suya dalması

-Otobüsün kapısını açması

- Evraklarını alması

-Sudan yürümesi

-Levent Sural röp

-Ramazan Takavut'un sosyal medyadan mesaj vermesi

-Ramazan Takavut'un suda yürüyen kişiyle diyalogları



( ANTALYA )- Sağanak yağışla yoldan sürüklenen tur otobüsünden güçlükle çıkan sürücü, hala aracının kurtarılmasını bekliyor- Sürücü Levent Sural, aracındaki evrakları almak için traktörden yardım aldı- Soğuk suya giren sürücü evraklarını alıp güvenli bölgeye çıktı ANTALYA



- Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan yağışla birlikte tur otobüsü yoldan çıktı. Kendini güçlükle dışarı atan sürücü Levent Sural, otobüsteki evrakları almaya ise traktörle gitti. Antalya’da iki gündür devam eden sağanak yağış en çok Serik ilçesinde etkili oldu. İlçede metrekareye 214 kilogram yağışın düştüğü duyuruldu. Yağışlar nedeniyle yaklaşık 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı öğrenildi. Karadayı Mahallesi’nden, Belek Mahallesi’ne 34 NH 0510 tur otobüsüyle turist almaya giden Levent Sural, her gün kullandığı yolu yine kullandı. Yolu görerek ilerleyen Sural, biranda yükselen su seviyesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aracının sürüklenip yoldan çıktığını gören Sural, hemen kontağı kapatıp otobüsü terketti. Sural, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ve itfaiye yolu trafiğe kapattı. Otobüsü kurtarmaya iki vinç gelse de başarılı olamadı. Saatler geçmesine rağmen otobüsünün sudan çıkartılamadığını gören Sural, büyük korku yaşadı. Sural, kasko işlemlerinin ardından aracının çekecek olan çekiciyi beklemeye devam ediyor. Sık sık su içindeki otobüsüne bakan Levent Sural, evraklarını almak için ise bir traktörden destek aldı. Traktörle otobüse yaklaşan Sural, buz gibi suya dalıp otobüsten evraklarını aldı. Traktör sürücüsü çiftçi Ramazan Takavut ise sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında tüm çiftçi kardeşlerini uyarıp, zarar görenlere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Aynı bölgede iki sera ve deponun sel sularından zarar gördüğü belirtildi. Polis ekiplerinin yolda aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. "Biranda oldu" Olayın şokunu üzerinden atamayan Levent Sural, " Her gün kullandığım yol. Ben ilerlerken asfalt görünüyordu. Ama ilerledikçe seviye hızlandı, aracım sola doğru sürüklendi. Baraj kapağı açılmış gibi biranda oldu, su şiddetli geldi. Kontağı kapattım araçtan çıkıp,güvenli yere geldim. Misafir falan yoktu içinde araç boştu."dedi.

(İA-



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