Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sürücü otomobille önce duvara çarptı, sonra olay yerinden kaçtı

Sürücü otomobille önce duvara çarptı, sonra olay yerinden kaçtı

Kaza yapan araçtan görüntü

Polis Akalan Sağlık Ekipleri Direksiyon Irak 

-Kaza yapan otomobilden detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda otomobiliyle bir evin duvarına çarpan sürücü, ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaza, saat 21.00 sıralarından Beyoğlu İlçesi Hacı Ahmet Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 N 0434 plakalı otomobil kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaput kısmı zarar gören otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil ile duvara çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü izini kaybettirdi. Kazanın olduğunu gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri otomobili duvar kısmından alarak düz bir alana getirdi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı