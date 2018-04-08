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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sürücü kursundaki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı Haberi

Sürücü kursundaki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı Haberi

Zanlının adliyeden çıkarılması

Kadın Cinayeti Sürücü Kursu Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Sevda Betül Altıntaş fotoğrafları
--Arşiv-
-Olay yeri

( GAZİANTEP )- Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi GAZİANTEP

- Gaziantep'in Araban ilçesinde bir sürücüsü kursunda tartıştığı kadının bıçaklayarak öldüren zanlı polis ekiplerince tarafından yakalandı. Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki bir sürücü kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş (23) ile kursta görüştüğü Hasan Ç. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavganın büyümesi üzerine ise Hasan Ç., Sevda Betül Altıntaş’ı 7 bıçak darbesi ile ağır yaralamıştı. Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.’ kaçarken, yaralı Altıntaş ise otomobil ile götürüldüğü Araban Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Altıntaş’ı 7 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Hasan Ç., Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Amirliğinde sorguya alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Araban Adliyesi'ne gönderildi. Zanlı Araban Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Gaziantep L Tipi Cezaevine gönderildi. Gönül ilişkisi iddiası Öte yandan 29 yaşındaki Hasan Ç.’nin emniyetteki ifadesinde, Sevda Betül Altıntaş ile 3 yıldır gönül ilişkisi olduğu söylediği ileri sürüldü. Zanlının ifadesinde Altıntaş'ın kendisini oyaladığını düşündüğü için eline bıçak alarak, çalıştığı sürücü kursuna gittiğini ve aralarında çıkan tartışmanın sonucunda bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği iddia edildi.
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