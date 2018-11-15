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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Sürücü kursu eğitim aracı metro üst geçidine çarptı: 1 ölü

- Sürücü kursu eğitim aracı metro üst geçidine çarptı: 1 ölü

- Kaza yerinden görüntü

Polis Cenaze Cenaze Aracı Sürücü Kursu Polis Ekipleri 

-- Cenazeden görüntü
-- Araçtan görüntü
-- Yoldan görüntü
-- Polis ekiplerinin çalışması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da kontrolden çıkarak metro üst geçidinin ayağına çarpan sürücü kursu eğitim aracının şoförü hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyreden Uğur D. idaresindeki 01 CVK 60 plakalı sürücü kursu eğitim otomobili, Akköprü mevkiinde kontrolden çıkarak metro üst geçidinin ayağına çarptı. Kaza nedeniyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Uğur D. araç içinde hareketsiz kaldı. Feci kazayı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, yolda ve araç üzerinde inceleme yaptı. Uğur D.’nin cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (CNR-
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