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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralı - İZMİR Haberi

Sürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralı - İZMİR Haberi

- Kaza yapan motosikletten ve otomobilden detay görüntüler - Polisin kaza yerinde inceleme yapması - Ödemiş Devlet Hastanesinden dış detaySürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralıİZMİR (AA) - Ödemiş'te bir sürücü adayının yönetimindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Şehit Adnan Menderes Caddesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, 35 D 8995 plakalı sürücü adayı E.B. yönetimindeki otomobil ile E.Ç. ( 17) yönetimindeki 35 ZA 2678 motosiklet çarpıştı.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ç, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bild Motosiklet Sürücüsü 

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