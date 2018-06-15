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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Suruç'taki olaylar - Olayda hayatını kaybedenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi - ŞANLIURFA

Suruç'taki olaylar - Olayda hayatını kaybedenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi - ŞANLIURFA

- Suruç'taki olaylar - Polis ekiplerinin gelişi - Polis ekiplerinin müdahalesi - TOMA aracının su sıkması - Polis biber gazı kullanması - Gözaltılar - Cenazelerin defin edilmesiSuruç'taki olaylar - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda hayatını kaybedenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi - Defin işlemleri öncesinde zırhlı polis araçlarına taş atan gruba müdahale edildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda yaşamını yitirenlerden 2'sinin cenazesi defnedildi.Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şubesi morgundan alınan Celal (38) ve Adil (33) Şenyaşar kardeşlerin cenazeleri, Suruç ilçesine getirildi.
Cenazelerin ilçeye getirilişi sırasında mezarlık çevresinde çok sayıda HDP'li toplandı.Bu sırada zırhlı polis araçlarına taş atan gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.Olayların yatışmasının ardından Şenyaşar kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.
- Ölü sayısı 4'e yükseldiÖte yandan, olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayın ardından ambulansla Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esved Şenyaşar (54) kurtarılamadı. Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile Celal ve Adil Şenyaşar ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Mehmet Yıldız'ın cenazesi ilçede bugün öğle vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

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