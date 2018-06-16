Suruç'taki AK Partililere yönelik saldırı - AK Parti Milletvekili Yıldız'ın taziye kabul ediyor - ŞANLIURFA
- Suruç'taki AK Partililere yönelik saldırı - Taziye çadırından detay görüntüler - AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın taziye kabulünden detaylar - AK Parti Milletvekili Yıldız'ın konuşmasıSuruç'taki AK Partililere yönelik saldırı - Saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız taziyeleri kabul ediyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyi öldürülen AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretleri devam ediyor.Yıldız, Suruç merkezdeki Atatürk Bulvarı'nda bulunan seçim bürosunda taziyeleri kabul ediyor.Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde de çok sayıda vatandaş, partili ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarını ziyaret etti.Masaları tek tek dolaşarak taziyeleri kabul eden Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.Kendilerine destek veren herkesin memlekete sahip çıktığını belirten İbrahim Halil Yıldız, "Herkes ülkeye sahip çıkıyor, bayrağımıza sahip çıkıyor. Bizim de amacımız budur. Çocuklarımızın geleceğini, birlik beraberlik içinde teminat altına almak istiyoruz." diye konuştu.