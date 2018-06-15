Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı - ŞANLIURFA İzle
- Suruç’ta patlamanın olduğu sokaktan detaylarSuruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırının gerçekleştiği sokak, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarını tamamlamasının ardından yaya ve araç trafiğine açıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırının gerçekleştiği sokak yaya ve araç trafiğine açıldı.Olayın ardından polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan Ziya Paşa Sokak'ta, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı çalışmalarını tamamladı.Sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Bu arada ilçede yaşanan olayların ardından alınan geniş güvenlik önlemleri sürüyor.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın saldırıda yaşamını yitiren ağabeyi Mehmet Yıldız'ın cenazesi bugün Suruç'ta defnedilecek. Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.