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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı - Güvenlik önlemleri - ŞANLIURFA Haberi

Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı - Güvenlik önlemleri - ŞANLIURFA Haberi

- Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar - Suruç ilçe merkezinden detaylar - Alınan güvenlik önlemelriSuruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı - HDP Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da yer aldığı 19 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.HDP adayı İsmail Kaplan, Suruç'taki seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik, "Bakın arkadaşlar, bizi acıtan nedir biliyor musunuz? Elbette ki içimizdeki ihanettir. O İdris - i Bitlisi... Biz 3 Mayıs 2016'yı Ankara'daki Türk meclisini, Osman Baydemir’i, İbrahim Halil Yıldız’ı unutmadık. Biz o İdris - i Bitlisi var ya onun ihanetini 24 Haziran’da başarıya (kazanmaya) çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.İbrahim Halil Yıldız'ı tarihi figür "İdris - i Bitlisi" olarak tanımlayıp ihanetle suçlayan Kaplan'ın konuşmasında verdiği tarihte yapılan TBMM Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda HDP ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde önceki gün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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