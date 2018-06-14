Suruç’ta yaşanan kavgada yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti

-olay yerinden görüntüler

-kalabalıktan görüntüler

-hastaneye getirilen yaralılar

-hastanedeki önlemler

-tarafların hastanede yeniden kavga etmesi

-polislerin müdahalesi



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesindeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 3’ü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken durumu ağır olan bazı yaralıların uçak ambulansla başka illere sevk edildikleri öğrenildi. İlçedeki gerginliğin ise devam ettiği öğrenildi.

