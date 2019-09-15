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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı - ŞANLIURFA

Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı - ŞANLIURFA

- Kavganın yaşandığı mahalle - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Hastane önünde toplanan insanlar - Hastanenin girişi Şanlıurfa 'da taşlı sopalı kavga: 1 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde amca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı.Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada, M.K. yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinde Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere, biber gazıyla müdahale etti.Olayla ilgili M.K. ve A.K, gözaltına alınırken polis, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Biber Gazı Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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