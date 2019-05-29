Suruç’ta sulama borusu patladı, pamuk ekili tarla göle döndü

-Suruç’ta sulama borusu patladı

-tarlada su görüntüleri

-tarla sahiplerinden detaylar

-genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle yüzlerce pamuk ekili tarla sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mollahamza Mahallesi kırsal kesiminde meydana geldi. Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yüzlerce dönüm pamuk ekili tarlayı sular altında kaldı. Yaklaşık 2 saat akan su, hattın vanasının kapatılmasının ardından kesildi. Tarla sahipleri ise, vanaların sık sık patladığını belirterek, yetkililerden gerekli adımları atması istedi. (SÖ-SD-

