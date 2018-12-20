Suruç'ta şiddetli yağmur su baskınına neden oldu

-göle dönen yerler

-evlere kadar ulaşan sular

-vatandaşların tıkanan boruları açmaya çalışması

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak yağış Dumlukuyu kırsal mahallesinde su baskınlarına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan yağmur nedeniyle Suruç ilçesine bağlı Dumlukuyu kırsal Mahallesini su bastı. Su baskını nedeniyle mahallenin büyük kısmı adeta göle döndü. Mahalleyi aniden basan sular nedeniyle bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Vatandaşlar, suların evlerine ulaşmaması için büyük çaba harcayarak tıkanan kanalizasyon borularını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Mahalle sakinleri, suyun tahliye edilebilmesi için yetkililerden yardım istedi. (Şİ)

