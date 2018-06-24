Suruç'ta seçim kavgası: 2 yaralı Haberi

- Suruç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Sokaktaki polis araçları - Polis ekiplerin inceleme yapması - Sokaktan genel görüntüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında oy verme nedeniyle çıkan kavgada iki kişi hafif yaralandı.Aydın Mahallesi'nde Suruç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullanan iki grup arasında tartışma çıktı.Oy verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine sevk edilen ve ayaklarından hafif yaralandığı belirtilen iki kişi, tedavi altına alındı.Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri artırıldı.