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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suruç’ta otomobilin devrilme anı kamerada

Suruç’ta otomobilin devrilme anı kamerada

Kaza anı ve sonrası

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Kamera Güvenlik Kamerası Trol 


- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinde bulunan Mızar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil devrildi. Otomobilin devrilme anları ise, caddede yer alan güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntüde, sürücünün kaza sonrası araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı yer alıyor.
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