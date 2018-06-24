Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu - ŞANLIURFA

Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu - ŞANLIURFA

- Suruç ilçesinde genel görüntü - Bilgi İlk ve Orta Okulu - Oy pusularının ele geçirildiği iddia edilen otomobil - Polisin otomobilde inceleme yapması - Aracın çekiciyle götürülmesiSuruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde okul bahçesine girmeye çalışan iki kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde, oy pusulaları ele geçirildi - Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde okul bahçesine girmeye çalışan iki kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde, oy pusulaları bulundu.Alınan bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, Bilgi İlk ve Ortaokulunun bahçesine girmek istedi. Çevrede önlem alan polis, araçla içeri girilmemesi konusunda uyardı. Polisin "dur" ihtarına uymayıp devam etmek isteyen şüpheliler, havaya ateş açılması sonucu durduruldu.Bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçleri ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra araçta yaptıkları incelemede mühürlü oy pusulaları tespit etti. Araçta bulunan iki kişinin yanı sıra olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, okul bahçesine ne amaçla girmek istediği araştırılıyor.

Polis Güvenlik Güçleri Bild Okul Bahçesi Ulalar 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı